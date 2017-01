Albstadt Aus den Geschenken wird eine Spende

Den Erlös der Weihnachtstombola über 4000 Euro hat die Firma Groz-Beckert der Kita Leo in Truchtelfingen – eine integrative Kindertageseinrichtung samt Schulkindergarten – gespendet. Das Geld hatten die Mitarbeiter gesammelt, verdoppelt und aufgerundet hat die Firmenleitung den Betrag. Stellvertretend für die Belegschaft übergab Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung von Groz-Beckert, den Spendenscheck an Beate Erhardt, Diane Marx sowie Heidrun Pokorny von der Kita Leo und erläuterte die Idee der Weihnachtstombola: Alljährlich sind alle Mitarbeiter des Unternehmens aufgerufen, Geschenke, die sie von Geschäftspartnern erhalten, zu spenden. Die Azubi-Firma "Next Generation" sammelt alle Sachspenden, schnürt sie zu attraktiven Geschenkpaketen und versteigert sie unter der Belegschaft. 1817 Euro sind diesmal zusammen gekommen.