Albstadt Auftaktveranstaltung zum Stadtentwicklungskonzept

Der "Markenkern", wie Baubürgermeister Udo Hollauer das nennt, hat sich schon herauskristallisiert: Die Albstädter sehen ihre Stadt in engem Zusammenhang mit der schönen Landschaft drum herum. Das ist eine von vielen Erkenntnissen, die Alfred Ruther-Mehlis, Professor am In­stitut für Stadt- und Regionalentwicklung an der Hochschule Nürtingen-Geislingen (IfSR), und seine Kollegin Heidrun Fischer bei der Auswertung der Auftaktveranstaltung zum Stadtentwicklungskonzept gewonnen haben (siehe Info).

Ab sofort stehen die Ergebnisse auf der Internetseite www.albstadt.de. Wer dort auf das blaue Logo "Stadtentwicklungskonzept Albstadt 2030 Zukunft gestalten" klickt, kommt nicht nur zu den Informationen über die nächsten Termine – die fünf Bürgerwerkstätten für Onstmettingen, Tailfingen-Truchtelfingen, Ebingen, Lautlingen-Laufen sowie Burgfelden-Pfeffingen-Margrethausen –, sondern auch zum Link "Bürgerbeteiligung online". Dort dürfen Bürger ihre Ideen, Wünsche und Vorschläge niederschreiben; als Richtwert gelten 1000 Zeilen – genug, um auf den Punkt zu bringen, worum es geht, meint Ruther-Mehlis.

Dabei hoffen er und seine Mitstreiter auf ein breiteres Feld an Bürgern, die sich beteiligen – quer durch alle Alters- und Berufsgruppen. Die Sicht der Arbeitgeber auf das Thema Arbeiten in Albstadt – Heidrun Fischer nennt sie als ein Beispiel – sei bei der Auftaktveranstaltung zu kurz gekommen.