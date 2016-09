Albstadt Aufschläge, Topspins und Volleys für einen guten Zweck

Schirmherrin Sibylle Mauthe-Mayer hatte alle Tennisfreunde ins Clubheim am Stadionplatz eingeladen. Der Erlös kommt dem Club Handicap zugute. Die Spieler der Tennisvereine Tailfingen, Lautlingen und Ebingen versammelten sich am Clubheim und lösten ihr Startgeld. Trainer Markus Spieler nahm die Einteilung der Spieler vor. Es wurde auf vier Plätzen gespielt.

Roland Bäder vom Club Handicap und dessen Kollegin Evi Calic in Vertretung von Michael Ströbel, welcher der Einladung des Bundespräsidenten für ehrenamtliche Aktive gefolgt war, informierten, wie fließend Nichtbehinderung in Behinderung übergeht. Denn jeder sei tagtäglich davon betroffen. Diese Tatsache bringt der Haupt-und Werkrealschullehrer an der Hohenberg-Schule auch seinen Schülern nahe, indem jeder, der in der Absicht, einen anderen zu demütigen, den Ausspruch loslässt: "Du bist ja behindert", einen Euro in eine Kasse zu bezahlen hat.

Der Club Handicap ist auf Spenden angewiesen, da pro Jahr nur ein einmaliger Zuschuss des Regierungspräsidiums fließt, was darüber hinaus zu finanzieren ist, muss über die Beiträge der 150 Mitglieder und durch Spenden reinkommen; beispielsweise über die Dozenten, die halbjährliche Kurse anbieten. Die Angebote reichen von Kochkursen über Kegeln, Dart bis hin zu Kinobesuchen. Ein Kneipenbesuch ist für diese Menschen ein Höhepunkt.