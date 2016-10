Viele Schnäppchenjäger haben den Weg ins evangelische Gemeindehaus Onstmettingen zur Börse rund ums Kind gefunden, wo das Team die Ware gut sortiert präsentiert hat. Etwa die Hälfte der angebotenen Spielsachen, Bekleidungsstücke und Fahrzeuge wechselte den Besitzer, was Verkäufer wie Käufer freute. Im Anschluss genossen die Besucher selbst gebackene Kuchen und Torten. Die nicht abgeholte Ware, aber auch andere Kleidungsstücke wanderten in zahlreiche Säcke, die für Kinder und Jugendliche in der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Meßstetten gespendet wurden. Das Organisationsteam sucht Verstärkung: Telefon 07432/22 02 68. Foto: Merz