Albstadt Auf Expedition am Westwall

Albstadt-Ebingen. "Spuren, Wege, Labyrinthe" würdigt in einer ersten Rückschau das Werk des Künstlers Diethard Blaudszun. Dieser wurde 1941 in Königsberg (Ostpreußen) geboren; 1945 floh seine Familie mit dem Schiff nach Schleswig-Holstein und zog später nach Baden. Nach dem Studium der Pädagogik in Freiburg und der Musik in Karlsruhe begann Blaudszun in den 1970er Jahren künstlerisch zu arbeiten; in den folgenden Jahrzehnten entstand in seiner Radierwerkstatt ein Werk, das bis heute weitgehend unbekannt geblieben ist. Bis zu seinem Tod 2012 lebte Blaudszun in Lauf/Baden und Wingen-sur-Moder im benachbarten Elsass.

In seinen Bildern öffnet Blaudszun Räume, in die er Beobachtungen und Erfahrungen aus dem persönlichen Abschreiten von Landschaften, insbesondere in der deutsch-französischen Grenzregion, grafisch einschreibt. Aus der Erkundung historischer Gebäude – etwa der Kathedralen von Reims und Chartres – , Tunnel und Labyrinthe entwickelte der Künstler eine einzigartige imaginäre Ikonografie, in der Zeichnung, Fotografie und Radierung sich miteinander verbinden. Im Zentrum seines Schaffens steht die rund 150 Radierungen umfassende "Westwall-Expedition", künstlerischer Ertrag einer Begehung von zwischen 1936 und 1940 errichteten und mittlerweile größtenteils verschwundenen Bunker- und Befestigungsanlagen am Oberrhein zwischen Basel und Karlsruhe, die Blaudszun zwischen 1997 und 2005 systematisch beging und fotografierte.

Die im Kunstmuseum gezeigten Werke von Diethard Blaudszun aus der Sammlung Hartmann werden ergänzt um Arbeiten aus dem Nachlass.In Verbindung mit der Blaudszun-Ausstellung zeigt das Kunstmuseum ferner in einer mit dem Titel "Vermessung der Landschaft" überschriebenen Kabinettschau Werke von Hermann Heintschel, O. W. Himmel, Matthäus Merian dem Älteren, Olaf Wegewitz und Gert Wiedmaier, welche die Methoden und Prinzipien der Vermessung thematisieren. Hermann Heintschel nutzt dafür geometrische Hilfsmittel, Gert Wiedmaier Luftaufnahmen aus dem Archiv und O. W. Himmel Landkarten. Olaf Wegewitz schließlich hat "geradewegs" die Landschaft längs des elften Längengrads zwischen Fehmarn und Zugspitze vermessen.