Eine Erlebnisfahrt mit der Eisenbahn in den verschneiten Nordschwarzwald – das hat viele Teilnehmer mobilisiert, an der Tour teilzunehmen, welche die Volkshochschule Albstadt organisiert hatte. Die Spuren der ehemaligen Schmalspurbahn "Altensteigerle" entdeckten die Teilnehmer in Nagold in Form eines Freiluftdenkmals mit historischer Lok, Wagen, Signalen, Fernsprech-Häuschen und Bahnhofsuhr und in Altensteig in Form einer großen, originalgetreu nachgebauten Modellbahnanlage. Im historischen Bahnhof Dill-Weißenstein führten die Eisenbahnfreunde Pforzheim auf vier Etagen viele selbst gebaute Modellbahnanlagen in verschiedenen Spurweiten vor und boten allen Besuchern Eisenbahnromantik pur. Foto: Dorow