Albstadt Auf die Übung kommt es an

Wichtig ist vor allem häufiges Üben – das gibt den Schülern die nötige Sicherheit, Ruhe und Souveränität für die richtigen Abläufe, zum Beispiel am Defibrillator. Oder das Gespür dafür, wann ein Verletzter zwei, drei tröstende Worte braucht.

Zum ersten Mal in Aktion treten werden die jungen Schulsanitäter beim Adventsbasar des Gymnasiums am Samstag, 26. November – bis dahin haben sie noch ein paar Kursstunden vor sich. Vielleicht werden sie nur auf Abruf bereitstehen; vielleicht müssen sie aber auch einen Mitschüler verarzten, der sich im Café mit dem Kuchenmesser geschnitten hat, oder nach einem Besucher sehen, dem im Festtrubel kreislaufbedingt etwas schwindlig wurde.

Doch das ist nicht alles: Das Gymnasium legt großen Wert darauf, Schüler mit chronischen Krankheiten aufmerksam zu begleiten, und deshalb erhalten die Schulsanitäter spezielle Kurseinheiten, beispielsweise in Sachen Diabetes, Krampfanfällen oder Asthma. "Das erhöht ihre Sensibilität im Alltag", erklärt Gabriele Heni, "und sie machen das hervorragend."

Warum ihre Schützlinge so bereitswillig Freizeit für diese Ausbildung opfern? "Wir haben an der Schule ein so ein tolles Miteinander", sagt Peter aus der 6c, "das ist Motivation genug, füreinander da zu sein."