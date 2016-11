Albstadt Auf der Suche nach weiteren Mitstreitern

Albstadt. "Auch wer stolpert und hinfällt, kommt ein Stück vorwärts": Ein bisschen Sarkasmus ist zu spüren gewesen, als sich eine Handvoll Mitglieder jetzt getroffen hat, um sich über die Zukunft der Steuerungsgruppe und von Fairtrade in Albstadt auszutauschen. Wichtige Unterstützer hatten in den vergangenen Monaten aus privaten Gründen die Gruppe verlassen müssen, sodass nach der Siegel-Verleihung "Fairtrade-Town" keine größeren Aktionen geplant werden konnten. Lediglich die Verleihung des Siegels "Fairtrade-School" an die Walther-Groz-Schule und das rege Treiben des Weltladens, vor allem zur "Fairen Woche" Ende September, brachten den Fairtrade-Gedanken in Erinnerung.