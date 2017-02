Albstadt Auf der Schatzinsel

Anne, Dick und Julius besuchen ihren Onkel und ihre Tante, die am Meer wohnen, in den Sommerferien. Ihre Cousine "George" die eigentlich Georgina heißt, nimmt die anderen Kinder mit auf eine Felseninsel, die sie gemeinsam erforschen. An einem stürmischen Tag wird ein altes Wrack vom Grund des Meers auf die Felseninsel gespült. Als die Vier das Schiff durchsuchen, finden sie eine alte Truhe mit einer Schatzkarte darin. Natürlich begeben sich die Kinder sofort auf die Suche. Aber sie sind nicht die einzigen, die dem Schatz auf der Spur sind.

Enid Blyton, Erfinderin der fünf Freunde, war eine der bekanntesten Kinderbuchautorinnen des 20. Jahrhunderts. Sie schrieb mehr als 750 Bücher und über 10 000 Kurzgeschichten. Bis heute ist Enid Blyton mit über 600 Millionen verkauften Büchern eine der kommerziell erfolgreichsten Jugendbuchautorinnen. Ihre Bücher gibt es in mehr als 100 Sprachen. Im Thalia-Theater wird ihre Geschichte vom Theater auf Tour aus Darmstadt inszeniert.

