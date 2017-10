Albstadt Auf der Reise durch die "textile Kette"

Auf der Suche nach dem Weg, den ihre Lieblingskleidungsstücke durch die einzelnen Produktionsstufen durchlaufen haben, begab sich die junge Autorin rund zwei Jahre lang auf eine gründliche Recherche durch die "textile Kette", folgte auch ihrem Lieblingsslip "Claudia" und stieß dabei im Bereich Wäsche – über die Galeria Kaufhof – auf die Tailfinger Trikotfirma "Conta". Der dortige Leiter der Textiltechnik wurde auf diesem Weg unverhofft zu einem ihrer Interviewpartner und damit zum Protagonisten eines Kapitels in ihrem Buch. Ihre Suche führte die derzeit in Bremen lebende Autorin von der Schwäbischen Alb über das Sauerland, den Bodensee und Thüringen nach Portugal, Vietnam, Bangladesch und China. Auf dieser Reise porträtierte sie neun weitere Personen, die an der Produktion ihrer Lieblingsstücke mitgewirkt haben.