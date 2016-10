Albstadt Auf der rechten Spur ist die Welt sehr bunt

Albstadt-Ebingen (mak). Der Rotary-Club Ebingen-Zollernalb richtet am Sonntag, 9. Oktober, im Vorfeld des City-Laufs wieder einen Spendenlauf aus – diesmal aber einen besonders spektakulären, einen "Color-Run". Beginn ist um 13 Uhr; der Erlös wird in ein Projekt investiert, das der aus Albstadt stammende Tübinger Chirurg Matthias Baumann in Nepal betreibt: den Bau eines Krankenhauses in dem asiatischen Land, das im April 2015 durch ein schweres Erdbeben verwüstet wurde.