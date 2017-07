Albstadt Auf den zweiten Kapitän war Verlass

Zudem fühlt Fischer sich längst als Ebinger, führt den Fußballverein Rot-Weiß Ebingen, hat mit seiner Frau Karin die Kinder Marilena, Stefan und Julia in Ebingen großgezogen und an der Hohenbergschule vieles aufgebaut, vom Computerraum bis zur Internetseite, zahlreiche Sportveranstaltungen institutionalisiert, alljährlich an den Stundenplänen getüftelt und "außer Hauswirtschaft" – da muss er schmunzeln – "und Religion alles unterrichtet".

Den Rektoren Reinhard Sieber, Herbert Schäfer, Volker Seng, Georgios Mpouras und – seit anderthalb Jahren – Ertekin Avcilar war Fischer mit seinem Organisationstalent, seinen Kenntnissen der Schule und seiner Zuverlässigkeit, wie Avcilar betont, die vielleicht wichtigste Stütze. Letzterem hat Fischer nach Mpouras’ Weggang den Weg bereitet, anderthalb Jahre als kommissarischer Schulleiter das Schiff gesteuert, bis Avcilar sich in seine kommende Rolle hineingefunden hatte, und dann gerne das Ruder wieder abgegeben. "Was hätte ich mich in meinem Alter nochmals als Rektor bewerben sollen?", sagt der 65-Jährige, der längst abschlagsfrei hätte in Rente gehen können – für ihn kein Grund.

"Für mich ist das der Beruf schlechthin", sagt der Mann, der eigentlich Kinderarzt werden wollte, "und wenn ich es noch mal zu tun hätte, würde ich wieder so entscheiden." Was Siegfried Fischer dabei entgegenkam, ist seine Einstellung zum Beruf. "Man darf als Lehrer seine eigene Schulzeit nicht vergessen – dann versteht man, dass Kinder in gewissen Entwicklungsphasen einfach ein bisschen schwieriger sind", betont er, der mit seiner natürlichen Autorität immer wusste, wann er streng sein muss und wann er Freund sein darf.

Einzig die äußeren Umstände haben ihn gelegentlich angefasst: die wachsende Bürokratie, der Rückzug mancher Eltern aus der Mitarbeit und der Erziehungsverantwortung. "Denn die Eltern", so betont Fischer, "sind ein wichtiger Teil der Schule. Wenn sie nicht mitmachen, funktioniert vieles nicht."

"Wir haben uns unseren Platz erkämpft"

Einen Vorteil bringe da die Ganztagesschule: "Es ist eine gute Sache, die Schüler in AGs zu haben, in denen man auch mal ganz anders mit ihnen in Kontakt treten kann. Ich behandle die Kinder so, wie sie sind, mit Respekt – und das erwarte ich von ihnen auch." Dass so einer auch als Verbindungslehrer – 16 Jahre lang – erfolgreich war: kein Wunder.

Schwierigkeiten? Die hat Siegfried Fischer immer locker gesehen: "Es gehört dazu, sich mit den Dingen auseinandersetzen zu müssen. Ich bin nicht der Typ, der ständig jammert." Und mit Blick auf seine Mitstreiter fügt er hinzu: "Wir haben uns unseren Platz erkämpft und stehen gut da."

Eigentlich kann Siegfried Fischer nach fast 40 Jahren an der Hohenbergschule also getrost in den Ruhestand gehen, nicht mehr nur in den Schulferien nach Schweden fahren, Pilze und Beeren sammeln, angeln – fast ohne Kontakt zur Zivilisation. "Den täglichen Ablauf, die Arbeit mit den Schülern und den Kollegen, den werde ich dennoch vermissen", das weiß er jetzt schon. Dass es umgekehrt genau so sein wird, vermutlich auch. Fischer würde das nie sagen. Muss er auch nicht.