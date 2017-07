Es war eine Mischung aus neuen Erkenntnissen in Sachen Technik und geselligem Miteinander: Der Ausflug der Jahrgänger 1940 aus Tailfingen führte die 53 Teilnehmer nach einem Weißwurst-Frühstück im Meckatzer Bräustüble in das Dornier-Museum in Friedrichshafen. Dort erfuhren die Tailfinger etwas über die 100-jährige Geschichte der Luft- und Raumfahrt. Anschließend flanierten sie über die Friedrichshafener Uferpromenade. Nach dem Abendessen in Ittenhausen gab es großes Lob für die Organisatoren Manfred und Peter Conzelmann. Foto: Conzelmann