Albstadt Auf dem Tablett serviert wird akademisches Wissen nicht

Von den 914 Studienanfängern in Bachelor- oder an diese anschließenden Masterstudiengängen sind 399 in Sigmaringen gelandet, 515 in Albstadt. Letztere wurden gestern Vormittag von Rektorin Ingeborg Mühldorfer und Oberbürgermeister Klaus Konzelmann willkommen geheißen, die vor großer Kulisse sprachen: Wer spät aufgestanden war, dem blieb nur der Stehplatz in den seitlichen Aufgängen und dem Eingangsbereich des Ebinger Hörsaals 004. "Schauen Sie sich Ihre Sitznachbarn genau an, das sind vielleicht Ihre Freunde fürs Leben", riet die Rektorin in ihrer Begrüßungsansprache. Die nächste Empfehlung klang etwas verbindlicher: "Erwarten Sie nicht, dass Ihnen alles zufliegt. Sie werden sich ihr Wissen in höherem Maße als bisher selbst erarbeiten müssen – eine Hochschule ist kein Gymnasium." Gewiss, die Institution könne Hilfestellung leisten, aber ob sie dabei erfolgreich sei, hänge von den Anstrengungen eines jeden Einzelnen ab.

Oberbürgermeister Klaus Konzelmann stellte den Studienanfängern seine Stadt vor. Albstadt sei eine Sportstadt und eine Heimstatt der Mountainbiker und Wanderer, ließ Konzelmann seine Zuhörer wissen – es habe aber noch wesentlich mehr zu bieten, beispielsweise die Technologiewerkstatt und mehrere Textilbetonbrücken. Eine Zweitwohnungssteuer gibt es zum Leidwesen der Studenten allerdings auch – Konzelmann erklärte, warum das so sei, und warb dafür, seinen Hautwohnsitz am Studienort anzumelden. Nach ihm sprach Antje Schärer, die Frau seines Sigmaringer Amtskollegen, und zwar im Namen des Vereins der Förderer der Hochschule.

Von den Hochschulstudenten belegen im neuen Semester 88 Prozent einen Bachelorstudiengang. Der Frauenanteil liegt bei 40 Prozent; der Altersdurchschnitt beträgt 23,3 Jahre. 90 Prozent der Erst- und Neueinschreiber kommen aus Baden-Württemberg, 21 Prozent aus dem Zollernalbkreis, zehn Prozent aus dem Kreis Sigmaringen. 89 Prozent sind deutsche Staatsangehörige; von den restlichen elf Prozent sind drei Viertel sogenannte "Bildungsinländer" – die absolute Zahl der Bildungsausländer beträgt 91.