Albstadt Auf dem "Spätzle-Highway" geht es in Richtung Sonne

In netter Wohnzimmeratmosphäre begrüßte Gastgeber und Vorsitzender des Arbeitskreises Chambery Hans Joachim Hofmann die in einem Rottweiler Vorort geborene Autorin Verena Boos. Sie wurde im vergangenen Jahr beim "Premiere Roman Festival" in Chambery als Siegerin für ihren Roman "Blutorangen" ausgezeichnet.

Hintergrund des neuen Romans "Kirchberg" sind Ovids Metamorphosen und daraus "Narcissus und Echo". Die daraus geschickt und passend entstandene moderne Variante ist dem Interessenfeld – dem Dialog mit der akademischen Gedächtnisforschung und dem Feld der Erinnerungsarbeit – der Historikerin geschuldet, die Mitglied bei der "Frankfurt Memory Studies Platform" ist.

Die Protagonistin Hanna, ein uneheliches Novemberkind, wird von ihren Großeltern adoptiert. Schmunzeln lassen manche Passagen, etwa wenn die Schwaben den "Spätzle-Highway" gen Italien nehmen und sich dort als "Sau-Schwaben" am See tummeln. Als Enkelin des Dorflehrers studiert Hanna in Tübingen, arbeitet als Wissenschaftlerin und Spezialistin für Literatur, bis sie im Alter von 40 Jahren einen Schlaganfall erleidet und ihre Sprache zerfällt.