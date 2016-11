Albstadt Auf dem Jahrmarkt pulsiert das Leben

Albstadt-Tailfingen. Diese Jahresabschlussfeier war anders als sonst – in früheren Jahren waren die sportlichen Darbietungen für das Publikum im Mittelpunkt gestanden, diesmal erwarteten das Publikum drei Showblocks. Zwischen diesen Showblocks lagen zwei halbstündige Pausen, in denen sich der Vereinsnachwuchs auf dem Jahrmarkt vergnügen konnte, den die Teilnehmer der Männergymnastik unter der Regie von Paul-Gerhard Roller aufgebaut hatten: Mit jeweils einer Laufkarte bewaffnet zogen die Kinder von einer Station zur anderen, hüpften auf dem Trampolin, übten Bewegungskoordination über Stangen und Bänken, warfen auf Dosen und testeten ihr Geschick beim Angelspiel. Für jede absolvierte Station gab es einen Stempel, am Schluss wurde addiert, und die Kinder durften ihre Trophäen abholen.

Auch die Großen kamen auf ihre Kosten. Zu Beginn der Jahresabschlussfeier, die für Albstadts größten Sportverein seit jeher ein, wenn nicht der Höhepunkt des Jahres ist, hieß Marika Jannelli, Vereinsvorsitzende und an diesem Nachmittag Moderatorin, die vielen Gäste willkommen und dankte Übungsleitern und Sponsoren für deren Einsatz. Die verschiedenen Gruppen marschierten in die Halle ein – alle Teilnehmer trugen einheitliches Jahrmarkt-T-Shirts – und dann wurde die Bühne freigegeben. Zum Auftakt zeigten die "Kids in Bewegung" um Traude Conzelmann und Ina Lange, wie sie auf oder über Kasten und Bänken Balance und Gleichgewicht schulen. Auch die beiden "Dance"-Teams von Stefanie Schwenger und Elena Shelhamer traten auf – die Kids ganz in Schwarz, die Teens in weißen Shirts – , zeigten HipHop-, Ballett- und Jazzchoreographien und erhielten dafür viel Applaus.

Buchstäblich süß waren die von Elena Shelhamer und Silke Fritz betreuten "Smarties", die entsprechend ihrem Alter in zwei Gruppen aufgeteilt waren und einen kleinen Tanz zum Besten gaben.