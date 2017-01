Albstadt Auf das Winterkonzert folgt der "Albzauber"

Norbert Metzgers Rückblick fiel positiv aus: Alle Ensembles hätten bei ihren Auftritten großen Eindruck hinterlassen, was auf die Arbeit von Musikdirektor Sebastian Rathmann zurückzuführen sei, und der Zusammenhalt innerhalb der Mitglieder sei gewachsen. Hinzu komme ein konstruktives Miteinander im Vorstand und ein einvernehmliches Zusammenspiel mit Rathmann. Auch wenn es vereinzelte Kritik gebe, so gelte es, sie auszuräumen. Veranstaltungen wie "Musik in den Frühling" und das Oktoberfest hätten das Publikum begeistert, so Metzger. Beim Wertungsspiel in Füssen habe das Orchester überdurchschnittliche Leistungen gezeigt, wenngleich die Beurteilung "mit gutem Erfolg teilgenommen" Unverständnis bei den Musikern hervorgerufen habe. Metzger sieht das als Ansporn.

Bevor er Lara Kramer, Julian Alber und Bernd Albert als neue Mitglieder ins große Blasorchester aufnahm, richtete Metzger sein Augenmerk auf den krankheitsbedingt fehlenden Musikdirektor Sebastian Rathmann: Er habe für alle ein offenes Ohr, nehme alle ernst, und die Arbeit sei geprägt von gegenseitigem Respekt.

Der scheidende Kassierer Markus Thoma legte einen einwandfreien Kassenbericht vor, bestätigt von den Kassenprüfern Rainer Metzger und Andi Wütz, und Schriftführer Alexander Albert ließ das Jahr in erfrischend kurzer und knackiger Form Revue passieren: Der Verein habe 178 Mitglieder, davon 67 aktive Musiker, deren Durchschnittsalter bei 27 Jahren liege. Auch Jugendleiter Jonas Ganter berichtete von erfolgreichen Auftritten, wenngleich das Jahr eher ruhig verlaufen sei – so sei viel Raum zum Üben geblieben. Er verwies auf ein geplantes Gemeinschaftskonzert mit der Jugendmusikschule Chambéry, das einen musikalischen Leckerbissen verspreche.