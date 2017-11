Albstadt "Auch wir haben Seiten gewechselt"

Das Motto der Albstädter Literaturtage lautet: "Seiten wechseln". Wann haben Sie zuletzt die Seiten gewechselt?

Kobr: Na ja, literarisch haben wir im vergangenen Jahr ja auch mit "In der ersten Reihe sieht man Meer" einen Roman herausgebracht, der weder ein Krimi ist noch im Allgäu spielt, sondern vor 30 Jahren am italienischen Adriastrand. Eine tolle Erfahrung, fast ein bisschen wie Urlaub. Und vergangenes Wochenende haben wir im Rahmen einer Aktion für den unabhängigen Buchhandel beim Buchhändler unseres Vertrauens Bücher empfohlen und an den Mann gebracht – auch das war ein wirklich interessanter Seitenwechsel...

Dass Ihre Comedylesung diesmal anders ausfallen wird als frühere, passt ja gut zum Motto. Was erwartet die Albstädter Zuschauer?

Klüpfel: Eine Lesung plus X. Wir gehen zwar immer vom Text aus, aber ab und zu werden die Buchdeckel auch zugeklappt – und was dann passiert, wollen wir natürlich noch nicht verraten. Außerdem gibt es Urlaubsfotos aus unserer Jugend in Italien, was jetzt vielleicht eher kein Anreiz ist für die Leute. Ich wollt’s trotzdem erwähnt haben.

Ein Teil der Show ist Ihrem Buch "In der ersten Reihe sieht man Meer" gewidmet. Wie wollen Sie mitten im November auf der rauen Alb Urlaubsatmosphäre erzeugen? Schließlich müssen Sie gegen eine zeitgleiche Lesung über "Die Sterne von Mallorca" antreten…

Kobr: Wir haben nicht nur unser Buch im Gepäck, sondern auch ein wenig Stranddeko, die bestimmt Italienflair auf die Bühne zaubern wird. Und wenn das nicht hilft, dann werden sicher unsere warmherzigen, heißblütigen Italienerinnen und Italiener, die im Buch vorkommen, für Dolce-Vita-Gefühl sorgen. Obendrein ist das Allgäu ja sowieso Deutschlands tiefer Süden, kann also nichts schiefgehen.

Wie Ihre Fans Sie kennen, stricken Sie schon am zehnten Kluftinger-Krimi. Verraten Sie unseren Lesern, worum es geht, und Ihren Lesern endlich, wie Kluftinger eigentlich mit Vornamen heißt?

Klüpfel: Ja, möglicherweise werden wir den Namen offenbaren. Wie auch manch Anderes: Wir gehen in Kluftingers Vergangenheit, um zu ergründen, wie er wurde, was er ist.

Die Fragen stellte Karina Eyrich

