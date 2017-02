Albstadt Auch Schwaben sind erotisch

"Die schrillen Fehlaperlen" präsentieren am Donnerstag, 19. Oktober, ihr Programm "Friede, Freude, Pustekuchen". Die vier schrillen Perlen aus dem Fehlatal besingen alles, was das Leben zu bieten hat. Zu viele Cocktails beim Kaffeeklatsch, Jugendwahn und seine Folgen, Schwerenöter und Liebestöter. Die Besorgung und Entsorgung von Männern, sowie die Abenteuer ihrer Afrikareise – alles wird humorvoll und schonungslos im passenden Kostüm präsentiert. Ferdi, der Gitarre spielende Quotenmann, bereichert das Programm mit seinen "Liedern aus Männersicht".

Das gilt auch für "Hillu’s Herzdropfa", die am Freitag, 20. Oktober, verabreicht werden. Hillu Stoll und ihr Herzdröpfle Franz beleuchten die entscheidenden Fragen des Lebens aus weiblicher und männlicher Sicht. Franz ist der Opa eines herzallerliebschten Biable, aber man sieht ihm den Opa nicht an, sagen seine weiblichen Fans. Dazu hat er auch noch drei gut erzogene Kinder und eine liebenswerte Ehefrau. In seiner Freizeit versucht er, Haus und Hof sauber zu halten, so gut es eben geht. Bei ihm wächst kein Gräsle auf dem Gehweg – er ist ein Bilderbuchschwabe. Auch Hillu wird, wenn alles gut geht, 55 Jahre alt, und auch ihr sieht man das nicht an. Sie ist die Oma eines herzallerliebsten pupertierenden Mädles, hat drei wohlerzogene Kinder und einen liebenswerten Ehemann. In ihrer Freizeit ist sie Hausfrau: Bei ihr sind Bett und Konto immer frisch überzogen.

Alois Gscheidle setzt am Samstag, 21. Oktober, den Schlusspunkt unter die "Schwabensause". Mit den verschiedenen Personen, die er auf die Bühne bringt, hält er dem Publikum in Alltagsszenen den Spiegel vor: Als Hausmeister sorgt er für schwäbische Zucht und Ordnung im Haus, bei einer Erkältung gibt er sich sterbenskrank, als Hausfrau kümmert er sich um die Müllsortierungsproblematik und am Ende des Tags geht er in seine geliebte Singstunde.

Aus einem scheinbar unerschöpflichen Fundus schlüpft Gscheidle für jede Rolle immer wieder in neue Kostüme und wechselt in Sekundenschnelle den Charakter. Alois Gscheidle ist Meister der Spontaneität und Improvisation. Bewusst lässt er in seinem Programm Platz für Dialoge und kleinere Nebenrollen, ohne jedoch den roten Faden zu verlieren. Die Bühne ist nur Kulisse; seine Stücke inszeniert er gern mitten im Publikum. Nirgends kann man "Schwäbisch" als Lebenseinstellung schneller lernen und verstehen als bei Alois Gscheidle. Und spätestens beim Nachhausegehen weiß auch der Nichtschwabe, dass ein "Glufamichel" kein Sicherheitsnadelmichael ist.

Eintrittskarten : gibt es für 18 Euro im Vorverkauf in allen Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten, unter www.reservix.de sowie per Mail unter der Adresse tickets@schwabensause.de.