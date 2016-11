Albstadt Auch Sartre ist ein Verwandter

Albstadt-Ebingen. Die Bestuhlung im Saal des Bildungszentrums reichte nicht aus; so groß war das Interesse an Stauß’ "Familienbuch Ebingen" – augenscheinlich haben viele nur auf die beiden Konvolute gewartet, in denen Eheschließungen, Geburten und Todesfälle jener 310 Jahre festgehalten sind, die zwischen der Indienstnahme des ersten Ebinger Kirchenbuchs und der Schaffung der ersten württembergischen Standesämter im Jahre 1875 liegen. Nur evangelische Ehen, Geburten und Todesfälle wohlgemerkt, denn Stauß’ Quelle waren die in Ebingen lückenlos vorliegenden evangelischen Kirchenbücher. Aber da die Zahl der katholischen und der jüdischen Ebinger bis ins 20. Jahrhundert hinein gering war, bleibt auch die statistische Aussagekraft ungeschmälert. Wer Ahnentafeln oder Stammbäume erstellen, Verwandtschaftsbeziehungen erforschen will, bekommt die Daten jetzt auf dem Tablett serviert; allein das dürfte den Publikumsandrang bei der Präsentation erklären.

Auf den ersten Blick mag die Lektüre etwas trocken erscheinen – das Familienbuch, eine Synopse von Tauf-, Ehe- und Sterberegistern, hat den Charme eines Telefonbuchs. Es bedarf des zweiten Blicks, um den Schatz zu heben: Dank einem ausgeklügelten Nummernsystem mit Querverweisen lassen sich familiäre Beziehungen ohne große Mühe rekonstruieren. Aber auch der Sozialgeschichtler kommt auf seine Kosten: Wer starb, dessen "Sach" wurde einer akribischen Bestandsaufnahme unterzogen – weder Taschentuch noch die silberne Schuhschnalle, weder Waffen noch die Bibel, die im Zweifelsfall das einzige Buch im Haus war, blieben unerwähnt. Spitznamen wurden ebenso aktenkundig wie uneheliche Kinder; und wer sich fürs Thema Gesundheit interessiert, wird ebenfalls fündig. Beispielsweise wütete 1635 die Pest in Ebingen – in nur einer Woche starben 56 Menschen.

Der Nicht-Historiker fragt freilich zuerst nach der Verwandtschaft. Die von Oberbürgermeister Klaus Konzelmann ist laut Günther Schweizer, dem Leiter des genealogischen Arbeitskreis Tübingen, der den Festvortrag "Beck, Maute, Rieber, Konzelmann – Die Bedeutung der Kirchenbücher in der Ahnenforschung" hielt, nur "schwer zu orten": Man stammte aus Truchtelfingen und blieb dort auch. Indes hat Schweizer, dessen Wurzeln in Ebingen liegen, herausgefunden, dass seine eigene Frau ein "Bäsle" des OB ist. Zum Namen Conzelmann: Seine Karriere begann offenbar um das Jahr 1520; heute gibt es Conzelmänner in ganz Deutschland – in Tailfingen aber immer noch wesentlich mehr als etwa in Berlin. Ehedem war allerdings der Name Beck, mit dem Alfred Stauß’ Recherchen einst begannen – seine Großmutter war eine geborene Beck – der häufigste in Ebingen. Und Schweizer? Die Landenbergers, weiß der Fachmann, sind entfernt mit Albert Schweitzer verwandt – und somit auch mit Jean Paul Sartre, dem großen Philosophen.