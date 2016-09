Albstadt Auch Kaffee lässt sich kalt genießen

"Cold Brew" kann auf Deutsch "kalt gebraut" oder "kalt gebrüht" bedeuten – in diesem speziellen Fall ist die zweite Übersetzung die korrekte; es geht nicht um Bier, sondern um Kaffee. Christian Stumfol hat sich vom Genuss "kalt gebrühten" Kaffee – Widerspruch in sich! – zu einer Musik inspirieren lassen, die anders an die Dinge heranzugehen versucht als bisher. Entspannter, gelassener, souveräner – kalt gebrühter Kaffee muss lange ziehen. Außerdem bedarf er grob gemahlenen Kaffeepulvers; mit feinem gerät die "Brühe" nämlich exakt zu einer solchen. Was meint Stumfol mit "grob gekörnt"? Viel Gitarre, dazu ein Schuss Country, zu dem Stumfol bei allen Punk-Intermezzi eine alte, nicht rostende Liebe verspürt. "Für viele wird der neue Sound ungewohnt sein – aber genau das soll er auch."

Die zehn Songs von "Cold Brew" stammen wie gewohnt aus Stumfols eigener Feder; die Titel lauten unprätentiös und manchmal spröde "Save This", "Something Right", "Speak Up", "Didn’t Care at All", "Never Ask For More", "This Darkness", "Colour Up What’s Around", Out For More", "This World Is Ours" und "As Long As It Floats". Christian Stumfol hat sie vor dem Albstädter Heimspiel bereits in diversen deutschen Städten vorgestellt, und in den kommenden Wochen wird ihn seine Release-Tour noch durch ganz Deutschland führen, unter anderem nach Köln, Bielefeld und sogar nach Flensburg. Seine Tourpartner "Travels and Trunks" sind übrigens morgen auch mit von der Partie.