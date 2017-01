Albstadt Auch Fische können singen

Albstadt-Ebingen. Zu Beginn schilderte der heute 73-jährige Raichle seinen Werdegang vom Oberschüler zum studierten Musiker und Germanisten. Er erzählte, welche Komponisten ihn beeinflusst, welche Dichter ihn besonders angesprochen haben und warum er welches Gedicht vertont hat – immer lächelnd und leicht selbstironisch, besonders, wenn es um erste eigene Versuche und kreative Fingerübungen ging.

En passant gab er dabei eine Fülle von Informationen, etwa über atonale Musik und Dadaismus, erläuterte, wie er das existenzialistische Credo "jeder ist allein" in Tönen ausdrückt und mit musikalischen Mitteln einen Stein oder eine etruskischer Vase beschreibt. Jedem Stück, das er spielte, fügte er eine Erklärung bei, und daran tat er gut, denn es war keine leichte Kost, was Raichle und Stierle da boten, alles andere als ein akustisches Plätschern.

In Susanne Stierle, einst seine Schülerin am Gymnasium Ebingen, hat Raichle eine kongeniale Partnerin gefunden. Herb klingt ihr Mittelhochdeutsch in Walther von der Vogelweides "Frühlingssehnsucht", lieblich mutet der "Gruß" von Heinrich Heine an. Die "Wolken" von Hermann Hesse lassen die beiden ruhig über sich hinwegziehen; tief und dunkel beginnt die Melodie von "Ich hört ein Sichelin rauschen" und steigt dann über unruhiger Begleitung auf – den Schlusspunkt setzt ein Aufschrei der Sängerin. Wie gut die beiden aufeinander abgestimmt sind, zeigt sich im "Marienlied" von Novalis. Wolfgang Raichle hat daraus ein Trio für Singstimme und zwei Hände am Klavier gemacht – jede Stimme führt ihr Eigenleben, und doch passt alles zusammen.