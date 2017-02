Albstadt Auch die längste Fasnet geht einmal zu Ende

Heulen, Wehklagen und traurige Klänge der Guggenmusiker begleitete in Tailfingen den Zug der Sargträger auf den Marktplatz, wo die Schmiechataler Abschied nahmen. Auf Geheiß von Präsident Ronald Kinastowski legten das Prinzenpaar Claudia II. und Marcus I., Musiker und Vertreter der Garden Insignien der Kampagne in den Sarg, ehe die Minigarde ihn ansteckte und die Tagolfe in ihrer Höhle verschwanden, wo sie sich bis zum 11. November ausruhen dürfen. Am lautesten weinte wie immer Gerhard Blumenstetter – es war kaum zu ertragen, so viel Leid zu sehen. Ein Glühwein und eine heiße Rote linderten jedoch die Trauer der Schmiechataler – und die nächste Fasnet kommt bestimmt.