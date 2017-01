Albstadt Auch die kleine Welt ist realistisch

Albstadt-Ebingen. Bruno Klaiber ist in einem Modellbauer-Elternhaus aufgewachsen. Schon sein Großvater widmete sich dem Flugzeugmodellbau. Sein Vater ist Schreiner. Nicht von ungefähr besuchte er anfangs die Waldorfschule; die letzten Schuljahre verbrachte er allerdings an der Werkrealschule in Burladingen, wo er auch seinen Abschluss machte.

Seine Leidenschaft: In aufwendiger Handarbeit stellt er Modelle her, die es in Serie so nicht zu kaufen gibt: Serienmodelle sind meist zu groß oder zu klein für seine Anlage – oder es gibt sie gar nicht. Dann nutzt der gelernte Mechatroniker Vorlagen aus Büchern, dem Internet oder fotografiert selbst, misst die Vorbilder oder Skizzen aus und fertigt daraus die maßstabgetreuen Teile.

Dazu verwendet er Werkzeuge wie Modellbaukreissäge, Dreh- und Fräsmaschine, Feilen und anderes mehr. Die originalgetreuen Lastwagen einer Spedition aus Stetten unter Holstein entstanden aus Einzelteilen vorhandener Bausätze, Modellen sowie selbstgefertigten Teilen. Die filigranen Rungen, die aus jeweils fünf Einzelteilen bestehen, hat Klaiber aus Kunststoffprofilen zusammengeklebt. Um die beim Vorbild ausziehbare Runge nachzubilden, hat der Modellbauer das Vierkantprofil am oberen Ende dünner gefeilt. Damit möglichst gleiche Teile entstehen, werden Schablonen und Klebevorrichtungen gebaut und beim Verkleben der Einzelteile verwendet.