Albstadt Auch die Kinder waren bestens auf den Notfall vorbereitet

Womit sie auf die Übung bestens vorbereitet waren. Der Samstag war mithin ein ganz normaler Kindergartentag – bis das fiktive Feuer "entdeckt" wurde. Ein defektes Leuchtmittel hatte einen Malschrank mit viel Papier und Pappe in Brand gesetzt; um 15.15 Uhr setzte Erzieherin Jessica Herfort den Notruf bei der Leitstelle ab, und dann verließen die Erzieherinnen mit den rund 20 Kindern schön geordnet in Zweierreihen den brennenden Kindergarten und begaben sich unter den Augen von rund 60 Zaungästen – meistenteils Eltern und Angehörige der Kinder, aber auch Stadtbrandmeister Michael Adam und Ortsvorsteher Thomas Bolkart waren zugegen – in den benachbarten Schulhof.

Als erste Abteilung traf naheliegenderweise die Margrethausener ein; wenig später erschienen auch die Lautlinger und kurz darauf die Laufener, die es am weitesten hatten. Im Einsatz waren rund 25 Feuerwehrlehrleute mit drei Fahrzeugen. Da vier Personen vermisst wurden, stand die Menschenrettung durch Atemschutzgeräteträger im Vordergrund – parallel dazu lief von verschiedenen Seiten zugleich der Löschangriff an. Die vier Vermissten wurden schnell entdeckt, gerettet und anschließend vom DRK Pfeffingen versorgt, das mit einem Arzt und vier Aktiven vor Ort war.

Fazit: Einsatzleiter Christoph Gerstenecker war nach Übung zufrieden mit ihrem Verlauf und der Zusammenarbeit der drei Abteilungen: "Es ist alles gut gelaufen."