Albstadt Auch die Gartenarbeit macht er mit 90 noch selbst

Johann Hornung ist gebürtiger und alteingesessener Margrethausener. In den Nachkriegsjahren ging er im Ebinger Autohaus Graser in die Lehre, 1959 erwarb er den Meisterbrief; als er in den Ruhestand trat, konnte er 45 Dienstjahre bei ein und demselben Arbeitgeber vorweisen – solche Arbeitsbiografien sind mittlerweile ziemlich rar geworden.

Der außerberufliche, ehrenamtliche Einsatz des Johann Hornung nahm seinen Anfang in der katholischen Kirchengemeinde. 1962 wurde er in den Kirchengemeinderat gewählt und gehörte dem Gremium danach vier Jahrzehnte lang an. Lange Jahre war er stellvertretender Vorsitzender, also der "zweite Mann" hinter dem Pfarrer, und in dieser Zeit tat sich einiges: Die Klosterkirche wurde renoviert, das Gemeindezentrum ausgebaut und der östliche, kirchliche Klosterflügel saniert. Auf die Sanierung des in städtischem Besitz befindlichen West- und Nordflügel hatte der Ortsvorsteher Hornung hingearbeitet, und er hat auch erlebt, dass es so weit kam – aber eben nicht mehr als Amtsperson.

Mag die Sanierung des säkularen Klosterteils auch nicht zu den prägenden Ereignissen der kommunalpolitischen Ära Hornung zählen, die streng genommen 1970 mit seiner Wahl zum Ortschaftsrat begann – , es lässt sich genug anderes nennen: Das Dorfentwicklungsprogramm fiel ebenso in seine Zeit als Ortsvorsteher wie der Umbau von Festhalle und Schule; auch dass es den Jugendzeltplatz heute noch gibt, darf Johann Hornung zu seinen Meriten rechnen.