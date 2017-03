Albstadt "Traufgänge- Gastgeber" bei Tourismusmesse ITB

Am Mittwoch, 8,. März, bricht die Albstädter Delegation nach Berlin auf. Martin Roscher, dem Leiter des Amts für Kultur und Tourismus, und Jana Bombarding, Chefin der Tourist-Information, werden den Hauptstädtern die Attraktionen der Outdoor-Hochburg Albstadt vorstellen: Panorama-Ausblicke auf die Zollerburg, Flora und Fauna der Wacholderheide, Premium- und Winterwanderwege, Bikezone, sportliche Großereignisse, Kunst- und Maschenmuseum, Musikalien-, Waagen und Nähmaschinen, Stauffenberg –und manches andere.

Gutes Essen zu Beispiel: Roscher und Bombarding reisen in Begleitung von drei der sechs "Traufgänge-Gastgeber": Die Gastronomen Tobias Hailfinger von der Traufganghütte Brunnental, Harry Fischer, Wirt des Onstmettinger Nägelehauses, und Florian Stützer, Chef de Cuisine des "Alten Bahnhöfles" in Truchtelfingen, laden die Besucher der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) zur Verkostung schwäbischer Spezialitäten. Der Klassiker der schwäbischen Küche darf da natürlich nicht fehlen: Bei der Zubereitung der ITB-Maultaschen im Nägelehaus legte sogar Oberbürgermeister Klaus Konzelmann Hand an.

Die Mischung aus Schweine- und Rinderhack, Spinat, Petersilie und zahlreichen Gewürzen – ein kulinarisches Kunstwerk – hatte Harry Fischer bereits zubereitet; jetzt oblag es dem OB, sie auf dem Maultaschenteig, zur verteilen, einzurollen und zu zerschneiden. Kurz gekocht, und dann durften alle probieren. Ihr Urteil: wenn das den Berlinern nicht schmeckt, dann ist ihnen nicht zu helfen.