Albstadt Artenreichtum soll bewahrt werden

Wer mitarbeiten möchte, sollte Arbeitskleidung und festes Schuhwerk anziehen und Arbeitshandschuhe mitbringen. Die Pflegeeinsätze finden von 8 bis 12 Uhr statt; für Vesper und Getränke ist gesorgt.

Einsatzorte in Ebingen sind der Schnecklesfelsen und das Feuchtbiotop Sandgrube; man trifft sich auf dem Parkplatz Kälberwiese respektive vor Ort. In Lautlingen wird am Waldrand im "Jenseits" gearbeitet; Treffpunkt ist der Parkplatz oberhalb der Gärtnerei Haag-Moser. In Burgfelden kommt die Wacholderheide Böllat an die Reihe, Treffpunkt ist das Biotop neben der Burgfelder Straße. In Pfefingen wird das Landschaftsschutzgebiet Schnabelweg gepflegt; man trifft sich am Biotop längs des Schnabelwegs. Die Onstmettinger widmen sich der Wacholderheide Allenberg und treffen sich im Schmiechaweg nahe der Traufgangliege. Die Landschaftspfleger im Truchtelfinger Naturschutzgebiet Leimen treffen sich am Ende der Leimenstraße, Richtung Verbindungsweg ins Holdertal.