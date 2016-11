Albstadt Angst prägt auch heute das Leben

Albstadt-Ebingen. Eine Ausstellung zum Thema Angst wird am Mittwoch, 16. November, in der Martinskirche eröffnet. Beginn ist um 11 Uhr. Es sprechen Veronika Mertens, Leiterin des Kunstmuseums Albstadt, und Pfarrer Walter Schwaiger von der Martinskirche. An der Orgel umrahmt Kantor Steffen Mark Schwarz die Vernissage.