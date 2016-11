Albstadt Angst ist da – nur heute eine andere

Vom anderen Extrem, dem "kollektiven Schock", erzählt "Angst (5 Maskierte)" aus der lithografischen Folge "Weltliche Passion" von Hans Theo Richter aus dem Jahr 1948, in der er die Atmosphäre nach der Zerstörung Dresdens sinnbildlich verdichte. Welches Gefühl sich damals, da auch Menschen in Masken zur Fastnacht – wie skurril – unterwegs gewesen seien, in der Stadt breit machte, zeigt auch "Die Angst regiert" von A. Paul Weber, eine Lithografie von 1971, in der sich eine riesige Spinne – "lauernd, horchend, alles im Blick, mit langen behaarten Spinnenbeinen" auf einer Stadt niederlässt, die menschenleer scheint und deren prächtige Paläste und Wohnhäuser "wie mit millionenfachen Augen regungslos aus ihren dunklen Fensterhöhlen" starrten.

Den Bogen spannte Veronika Mertens geschickt zur Gegenwart und las auf einem Zeitungsbericht "Die Angst steht der Stadt ins Gesicht geschrieben" – gemeint war Paris nach den Anschlägen im November 2015 – Webers Lithografie hätte auch dazu nicht besser passen können.

"Warum hat es gerade die Spinne bei den Sinnbildern zum Gefühl von Angst und Bedrohung zu so eigentümlichen Ehren gebracht", fragte die Kunsthistorikerin, die mit Heinrich Seufferhelds "Schrecken" eine weitere solcher Darstellungen gefunden hat. In Peter Graus Werk "Die Aussendung der Heuschrecken" sind es freilich Insekten, die für die Mischung aus Angst – in Form von Phobie – und Ekel stehen.

Über ihm warten schon die Aasgeier

In Alfred Kubins "Angstschrei" hingegen ist es ein Tier, das in Todesangst schreit, während schon die Aasgeier über ihm warten. Die Erzählung "Die schwarze Spinne" von Jeremias Gotthelf, aus der die Direktorin abschließend las, hat Gunter Böhmer mit eindringlichen Zeichnungen illustriert, aus denen Mertens "Die Angst der Gotte" ausgewählt hatte.

Ebenso wie Martinskantor Steffen Mark Schwarz, der auf der Orgel mit Johann Sebastian Bachs düsterer "Fantasia in G", BWV 542, eröffnet hatte, um dann das hoffnungsvollere "Erbarm dich mein, o Herr Gott", BWV 721, anzustimmen, machte auch Walter Schwaiger den zahlreichen Besuchern am Ende Hoffnung: "Angst engt immer ein – ›Angst‹ kommt von ›Enge‹. Vertrauen hingegen macht weit und hilft uns, das Leben anzunehmen, zu gestalten und zu lieben." Das sei noch immer die "vornehmste Aufgabe der Kirche", so Schwaiger: "Die Angst der Menschen wahrzunehmen und zu verstehen – und den Menschen zuzuflüstern", was Jesus gesagt habe: Fürchtet Euch nicht, denn ich bin bei Euch alle Tage bis ans Ende der Welt.