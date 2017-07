Albstadt Anbau sollte 2019 fertig werden

Den Finanzbericht verlas der neue Kassierer Martin Gall. Jugendleiter Stefan Dietrich gab einen Einblick in die Arbeit mit dem Nachwuchs. Bei den Bambini sei viel los gewesen, die D-Junioren hätten den Meistertitel geholt; außerdem habe sich die Jugendabteilung an den Pfeffinger Ferienspielen beteiligt. Bei den C- B- und A-Junioren arbeite der FC Pfeffingen erfolgreich mit dem FC Onstmettingen zusammen.

Über die Aktiven berichtete Sebastian Öhrle. Die erste Mannschaft um Trainer Marc Haasis war in der Kreisliga A1 schlecht gestartet, hatte am Ende aber doch einen "guten dritten Rang" belegt. Das Perspektivteam, so Öhrle, habe in der Kreisliga B recht konstant gespielt und auf einen nicht erwarteten sechsten Platz gekommen. Den Kader ergänzen in der neuen Saison fünf A-Jugendliche und zwei Neuzugänge; einziger Abgang ist Benedikt Maisch. Trainer bleibt Marc Haasis, das Perspektivteam übernimmt Dieter Oßwald.

Radoslaw Lubczyk informierte über die AH-Abteilung; Ortsvorsteher Roland Merz überbrachte die Grüße der Ortsverwaltung. Anschließend bedachten Thomas Scherer und sein Stellvertreter Jochen Eisele Gerd Hils zum Dank für 40 Jahre Treue mit der Ehrenurkunde und zeichneten Ruben Haasis für dessen 25-jährige Mitgliedschaft, aus.