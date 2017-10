In ganz Albstadt war am Wochenende Landschaftspflegetag – unter anderem in Onstmettingen. Knapp fünf Hektar Fläche hatte der Forst dort unter der Regie von Revierförsterin Annette Schmid für die Pflege der Wacholderheide am Allenberg vorbereitet; Acht- und Neuntklässler der Schillerschule, Vereinsmitglieder und Bürger – insgesamt rund 80 Helfer – machten da weiter, wo sie im vergangenen Jahr aufgehört hatten. Die Pflege, bei der Büsche und Bäume zurückschnitten, gefällt und verbrannt werden, soll der Verwaldung entgegenwirken und Lebensraum für Enzian, Orchideen, Silberdisteln und andere selten Pflanzen sowie Insekten- und Eidechsenarten bewahren. Vor Ort war leise Kritik an manchen Schäfern zu hören, die fette Wiesen dem Trockenrasen vorzögen, und am fehlenden Gemeinsinn mancher Bürger. Die Hoffnung, Traufgänger für die Mitarbeit zu gewinnen, erwies sich als illusorisch; die Wanderer ließen sich immerhin über den Sinn der Pflege informieren. Für die, die halfen, hielt Ortvorsteher Siegfried Schott am Ende ein deftiges Vesper bereit. Foto: Müller