Albstadt An der Bauernscheuer wird umgeleitet

Die Bauarbeiten sind so weit fortgeschritten, dass nun die Auswechslung der Wasserleitungen in der Adlerstraße, Pfeffinger Straße und Ludwigstraße ansteht. Danach folgt der Straßenbau in diesem Abschnitt. Deshalb wird ab Montag, 29. August, bis voraussichtlich 30. September der Straßenabschnitt zwischen Bauernscheuer und Seniorenheim Augustenhilfe gesperrt. Verkehr, der aus der Adlerstraße kommt, kann über die Heutalstraße abfahren.

Der Verkehr in der Heutalstraße wird über die Querstraßen Wahlentalstraße und Juliusstraße zur Pfeffinger Straße geführt. Der Verkehr aus dem Gebiet Lichtenbol respektive aus Richtung Pfeffingen wird über Wahlentalstraße und Lange Straße in Richtung Innenstadt geführt. Die Anlieger im unteren Teil der Ludwigstraße können von der Erich-Kästner-Straße über die Schlosserstraße bis zur Baustelle zu- und abfahren.