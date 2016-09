Albstadt An den Albstädter Schulen geht der Unterricht am Montag wieder los

Kirchgrabenschule Ebingen: Klassen zwei bis vier, Montag, 8:30 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in der Kapellkirche; Unterrichtsbeginn 9.30 Uhr, Unterrichtsschluss 11.55 Uhr. Mit dem ersten Schultag beginnt für angemeldete Kinder die Verlässliche Grundschule und das Ganztagesangebot. Kinder der Klassen zwei bis vier können ab 6.45 Uhr betreut werden. Mittagessen ist für angemeldete Kinder eingeplant. Je nach Anmeldung bleiben die Kinder der Ganztagesschule bis 15.30 Uhr oder 17.15 Uhr in der Schule. Für die Schulanfänger findet am Samstag, 17. September, um 8.30 Uhr ein Gottesdienst für evangelische Schüler in der Kapellkirche und für katholische Schüler in der Kirche St. Josef statt. Um 9.30 Uhr beginnt die Aufnahmefeier in der Turnhalle der Kirchgrabenschule. Für Eltern der Schulanfänger findet am Dienstag, 13. September, ab 19 Uhr ein Elternabend im Musiksaal, Zimmer 44, statt. Die Ganztagesschule beginnt für angemeldete Kinder am Montag, 19. September.

Oststadtschule Ebingen: Klassen zwei bis vier, Montag, 8.30 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in der Pausenhalle; Unterrichtsbeginn 9.10 Uhr, Unterrichtsschluss 11 Uhr. Für Schulanfänger findet am Samstag, 17. September, ab 9.15 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Kirche Heilig-Kreuz statt. Um 10 Uhr beginnt die Aufnahmefeier in der Sporthalle der Oststadtschule. Für Eltern der Schulanfänger findet am Mittwoch, 14. September, ab 19.30 Uhr ein Elternabend in der Oststadtschule statt. Die Kernzeitbetreuung beginnt am Montag, 12. September.

Schalksburgschule Ebingen: Klassen zwei bis neun, Montag, 7.30 Uhr, Schülergottesdienst in der Kirche St. Hedwig und der Emmauskirche; Unterrichtsbeginn 8.15 Uhr, Unterrichtsschluss 11.50 Uhr. Für Schulanfänger beginnt am Samstag, 17. September, um 8.30 Uhr ein Gottesdienst: für evangelische Schüler in der Emmauskirche, für katholische Schüler in der Kirche St. Hedwig. Um 9.30 Uhr beginnt die Einschulungsfeier in der Sporthalle der Schalksburgschule. Die Grundschulförderklasse startet am Freitag, 16. Septembe,r um 10 Uhr, die Verlässliche Grundschule am Montag, 12. September, um 7 Uhr.