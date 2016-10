Albstadt Am Nordkap unter Eisbären

Albstadt-Onstmettingen. Stilecht geschmückt – und voll besetzt – war die Ochsenscheuer zum maritimen Herbstfest des OGV – den Tischschmuck hatten Gabi Kurz und ihre Stellvertreterin Ingrid Bosch aufwendig angefertigt. Für das leibliche Wohl sorgte der OGV-Ausschuss.

Zunächst stand – ganz ungewöhnlich – eine Reise ans Nordkap auf dem Programm: Unter einem Fahnenhimmel und Fischernetzen an den Wänden präsentieren die Vorsitzende Gabi Kurz und ihr Mann Jürgen mystisch-nebelverhangene Fotoaufnahmen von Rentieren, die Unheimliches erahnen ließen. Sie erwähnten, dass es in Spitzbergen eine Pflanzensamenbank 120 Meter tief unter der Erde gibt. Wegen des Permafrosts gebe es dort zwischenzeitlich keinen Friedhof mehr, weil die Leichen nicht verwesten. In Spitzbergen gelte zudem das Motto: keine Geburten, kein Krankenhaus. Bei ihrer Reise hatten sie Tagestemperaturen von fünf Grad Celsius erlebt.

Es werde empfohlen, vor Eisbären Respekt zu haben, betonten die beiden. Vor den großen Tieren warnten Schilder, und in manchen Gegenden sei es gut, einen Guide mit Gewehr bei sich zu haben.