Albstadt Am Elfmeterpunkt des Lebens

Albstadt-Tailfingen. Bei strahlendem Sonnenschein hat die Sportgruppe des CVJM Tailfingen zum 25. Mal ihr Fußballturnier für Hobbymannschaften auf dem vereinseigenen Gelände auf Markenberg ausgetragen.

Die zehn Mannschaften traten dort in zwei Gruppen an, und die beiden Gruppenersten lieferten sich am späten Nachmittag ein ausgeglichenes Endspiel, wobei sich am Ende die Erfahrung durchsetzte: Das Team mit dem höchsten Durchschnittsalter, die BSG Albstadt, gewann gegen die Mannschaft der CVJM-Jugend "Allstars". Dabei brachte erst das Elfmeter schießen die Entscheidung.

Als hätte Pfarrer Bernd Mayer den Verlauf des Turniers vorausgesehen, sprach er in seiner Andacht während der Mittagspause von der Verzweiflung eines gescheiterten Elfmeterschützen. Dass ein Christ auch in solchen schwierigen Situationen den Blick gen Himmel richten darf, darauf wies der Tailfinger Pfarrer ausdrücklich hin – Mayer selbst ist ein begeisterter Sportler.