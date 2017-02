Albstadt Am Dudelsack ein "Großer"

Viele Wochenenden im Frühjahr und Sommer sind nun geprägt von Auftritten bei Geburtstagen, Hochzeiten, Straßenfesten, bei so genannten Highlandgames oder Tattoos. Dort spielt der junge Musiker im Kreise seiner "Original Royal Sulgemer Crown Swamp Pipers" – selbstverständlich traditionell im schottischen Kilt. Auch auf größeren Veranstaltungen wie dem Bodensee-Tattoo und dem Singen-Tattoo im vergangenen Jahr durfte Robin sein Können beim beeindruckenden Auftritt der "Massed Bands" unter Beweis stellen. Aktuell durfte sein Pfeffinger Heim-Publikum den jungen Musiker bei der Veranstaltung "Hall of Rock" im Januar bewundern. Zusammen mit der Rockband "She’s the Boss" stand er auf der Bühne und begleitete auf dem Dudelsack den Runrig-Song "Loch Lomond".

Robins großer Traum ist es, einmal mit der schottischen Band "Red Hot Chilli Pipers" auf der Bühne stehen zu dürfen. Dafür übt er viel, und an manchen Sommerabenden kann man rund um Pfeffingen Highlandmelodien hören, wenn Vater und Sohn gemeinsam musizieren. Auf die Frage, wohin es denn in diesem Jahr in den Urlaub geht, kommt prompt die Antwort: "Nach Schottland natürlich!" Das "wunderschöne Land mit seinen gastfreundlichen Menschen, der atemberaubenden Natur und dem unberechenbaren Wetter" lernte die Familie schon vor drei Jahren kennen und lieben. Und natürlich ist auch in diesem Jahr der Dudelsack wieder mit dabei.