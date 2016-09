Nach Südbaden führte der jüngste Jahresausflug der Altersabteilungen der Feuerwehren von Albstadt und Bitz – erste Station war der Bahnhof der Sauschwänzlebahn in Blumberg, die zweite das Kavernenkraftwerk in Bad Säckingen, das erste deutsche Pumpspeicherkraftwerk, das tief in einer künstlichen Höhle gebaut wurde. Mit dem Bus fuhren die Ausflügler durch einen 1500 Meter langen Tunnel in die 161 Meter lange, 23 Meter breite und 33 Meter hohe Kaverne hinein, über sich das Eggbergbecken mit einem Fassungsvermögen von 2,1 Millionen Kubikmetern. Danach begaben sie sich in die Stadt, wo sie Parkanlage und Schloss, Altstadt und Münster, die Uferpromenade und die Holzbrücke auf die Schweizer Rheinseite besichtigen oder einfach einkehren konnten. Auf der Heimfahrt legten sie noch einen Stopp in der Waldschenke am Schömberger Stausee ein und ließen dort den Tag ausklingen. Foto: Buchholz