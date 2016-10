Albstadt "Alternative würde länger dauern"

Albstadt-Lautlingen. Was sagt der neue Regierungspräsident in Tübingen zur aktuellen Diskussion um die Ortsumfahrung Lautlingen? Um den heißen Brei herumreden – das wurde gestern bei Klaus Tappesers Besuch auf dem Stauffenberg-Areal deutlich – ist seine Sache nicht: "Im Planfeststellungsverfahren müssen wir alle Vorschläge prüfen", betonte er, doch die Unterhaltungskosten für einen Tunnel, wie ihn eine Bürgerinitiative (BI) seit Monaten fordert, betrügen jährlich alleine 370 000 Euro, und an mindestens 20 Tagen pro Jahr wäre der Tunnel wegen Wartungsarbeiten nicht nutzbar, so dass der Verkehr – wie bisher – durch den Ort rollen müsste und eine Ortskernentwicklung bremsen würde.