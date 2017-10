Albstadt Als ob die Apokalypse schon vorbei sei

Albstadt-Ebingen. Anja David hat zwar an der Freien Kunstschule Stuttgart das Fach Freie Malerei studiert; gleichwohl stellte sie in der Produzentengalerie neben zwei Gemälden hauptsächlich dreidimensionale Exponate, gefertigt aus Gips und Wegwerfgegenständen, aus. Ihre Leidenschaft gilt der Wiederverwertung und der Integration von Alltagsgegenständen in ihre Kunst; das fragile Material Gips hat es ihr besonders angetan.

Ganz anders ihr Ehemann Johann Bozic, der sehr realistisch und detailgetreu zeichnet und malt und seine Bildentwürfe oft monatelang in seinem Kopf reifen lässt, ehe er zum Pinsel oder Stift greift. Der studierte Soziologe und Philosoph arbeitet im Brotberuf als selbstständiger Physiotherapeut in Neufra, doch seine große Passion ist die Malerei.

Also zwei grundverschiedene Intensionen, die sich gleichwohl wunderbar ergänzen, wie man unschwer am gemeinsamen Werk der beiden Künstler erkennen konnte. Ihr unvollendetes Hauptwerk ist die raumfüllende Installation "Fegefeuer". Unvollendet? Das Kunstwerk wächst und ändert sich von Ausstellung zu Ausstellung; es ist buchstäblich ein "work in progress".