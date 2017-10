Albstadt Als er anfing, war sie noch nicht geboren

Wachendorfer hat fast 40 Jahre lang Deutsch und Englisch an der Lammerberg-Realschule unterrichtet; seit 1989 war er Mentor für junge Lehrkräfte und SMV-Verbindungslehrer; außerdem verwaltete er die Lehrmittel, war an der Weiterentwicklung des Schulcurriculums beteiligt und zudem Kontaktmann zur katholischen Gemeinde, deren Kirchengemeinderat er angehörte. Das Amt des Konrektors übernahm er 2008.

Als Stefan Wachendorfer an die Lammerberg-Realschule kam, war Sevgi Turan noch gar nicht geboren. Sie kam am 14. März 1979 als siebtes Kind einer in Streichen ansässigen Migrantenfamilie zur Welt, besuchte zuerst die Grundschule in Zillhausen-Streichen und ging dann auf das Wirtschaftsgymnasium in Ebingen.

Im Jahr 2000 trat sie ein Lehramtsstudium in Weingarten mit den Fächern Englisch, Sport und Deutsch als Fremdsprache an, 2002 wechselte sie für ein Jahr an die Macquarie University in Sydney in Australien. Nach dem Referendariat in Haigerloch unterichtete sie von 2007 bis 2009 an der Schule für Erziehungshilfe Mutpol in Tuttlingen, von 2009 bis 2014 an der Ekkehard-Realschule in Singen – parallel dazu war sie unter anderem Beauftragte des Schulamts Konstanz für "Migranten machen Schule" – und von 2014 bis 2017 an der Konstanzer Theodor-Heuss-Realschule. Als Hobbies nennt die neue Konrektorin Sport, Lesen und Reisen.