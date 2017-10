Albstadt Als die Kinder noch kurbeln mussten

Die ersten Rundstühle stand noch vielfach in den Wohnstuben – und wurden bezeichnenderweise von Ebinger oder Tailfinger Unternehmern angeschafft, die sich in Onstmettingen kreditiert hatten: In punkto Entrepreneurship war man bachabwärts weiter. Doch die Onstmettinger – Drescher, Ammann, Alber und wie sie alle hießen – zogen nach. Es ging bergauf; auch der Verdienst bemaß längst nicht mehr nach Kreuzern und Pfennigen, sondern nach Mark. Dass 1923 1000 Mark Tageslohn ausgezahlt wurden, lag freilich nicht am Aufschwung, sondern an der Inflation, die viele Existenzen vernichtete.

Der Nazizeit und dem Krieg folgte ein neuerlicher Boom – zwar demontierten die Franzosen zum Leidwesen der Onstmettinger Fabrikanten die besten Maschinen, aber die Innovation, zu der die deutschen Hersteller dadurch gezwungen wurden, erwies sich im Nachhinein als segensreich. In den Wirtschaftswunderjahren war Onstmettingen in allen großen Versandhauskatalogen mit seiner Wäsche, Bade- und Sportmode vertreten; namhafte Sportgrößen gaben ihre Visitenkarten auf der Alb ab – ein Foto zeigt die damals noch recht taufrischen Gladbacher Fußballweltmeister Berti Vogts, Rainer Bonhof und Jupp Heynckes. Fähige Arbeiter wurden händeringend gesucht, und die Schmiecha plätscherte mal rot, mal blau durch die Talaue – der Wirtschaft ging es besser als dem Bach. Dieses Verhältnis sollte sich mit der Einführung der Abwasservorklärung umkehren; allerdings war am schließlichen Niedergang der Albstädter Textilindustrie nicht der Gewässerschutz schuld, sondern die Konkurrenz aus Fernost. Die Onstmettinger Hersteller behaupteten sich länger als manch andere, aber am Ende schlug auch den meisten von ihnen das letzte Stündlein.

Was war anders an Onstmettingens Textilindustrie? Eine gewisse Nähe und Intimität vielleicht – es kam schon vor, dass Chef und Mitarbeiter sich duzten; schließlich hatten sie dieselbe Schulbank gedrückt. Zwar ist vom Fabrikanten Hermann Wohnhas überliefert, dass er nie ein direktes Wort mit seinen Arbeitern wechselte. Aber der war gar kein Onstmettinger – der kam aus Ebingen.