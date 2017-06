Albstadt Als die Farne noch groß waren wie Dinos

Diesmal waren die Bäume Thema: Woran sind Bäume zu erkennen; was unterscheidet sie von anderen Pflanzen? Vielleicht ihre Größe? Nein, erklärte Schurr, und zeigte den Kindern einen Farn – in der Dinosaurierzeit gab es Farne, die waren tatsächlich so groß wie Bäume – aber eben doch Farne. Und was für Bäume gibt es in den Wäldern der Alb?

Die Buchen erkannten die Kinder sofort; beim Ahorn wurden sie stutzig, denn die Blätter sahen nicht immer gleich aus – und so erklärte Schurr den Unterschied zwischen Bergahorn, Spitzahorn und Feldahorn.

Haselnuss und Holunder kennen die Schüler auch – und sie sahen sich die Tannenzweige genauer an. Zwar dominieren im Albstädter Wald vor allem die Fichten mit den spitzen Nadeln und den Zapfen, die nach unten wachsen; ein Kind brachte aber auch einen Zweig, dessen Nadeln nicht pieksten und auf dem die Zapfen standen wie Kerzen – eine Weißtanne. Ein Junge spürte einen Lurch und einen Frosch auf, die natürlich alle sehen und anfassen wollten – zuvor hatten die die Kaulquappen im Apfelteich bestaunt; jetzt konnten sie sehen, wohn die sich entwickeln werden.