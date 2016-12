Albstadt Als der Nikolaus selbst noch klein war

Albstadt-Tailfingen (key). Nicht weniger als 150 000 Euro für krebskranke Kinder in Tübingen hat die Nikolausgruppe um Heldemar Paul und seinen Schwager Klaus Schöller in den zurückliegenden 31 Jahren gesammelt. Gebracht haben sie dafür "gute Gedanken und Freude – und Segen", wie Paul sagt.

Er selbst erinnert sich noch gut daran, wie er als kleiner Stepke im 300-Seelen-Dorf Wurmlingen bei Rottenburg seine kleinen Schuhe am Vorabend des Nikolaustages auf Anweisung seiner Mutter hinausstellte und sie am Morgen des Nikolaustags gefüllt wiederfand. "Später kam der Bischof auch mal selbst zu uns nach Hause", so Paul: Mit dem Bischofshut, der Mitra, dem goldenen Buch, dem Bischofsgewand und dem Hirtenstab. "Ich hatte höllische Angst", berichtet Paul, "vor allem vor seinem Begleiter, dem Knecht Ruprecht, einer grau-schwarzen Gestalt mit dunklem Bart, die in unsere Stube polterte, die Glocke gegürtet, den Jutesack in der Hand, als wollte er mich schnappen und hineinstecken." Vor Schreck verkroch Klein Heldemar sich hinterm Sofa und kam erst wieder hervor, als alles vorbei war und Äpfel, Mandarinen, Nüsse und Schokolade auf dem Tisch lagen.

In den darauffolgenden Jahren verflog die Angst, und Heldemar Paul wagte es sogar, mit den bärtigen Besuchern zu kommunizieren. "Die christliche Erziehung meiner Mutter trug Früchte: Später, als ich selbst verheiratet war, kam mir der Gedanke, für die Kinder diesen Nikolausbrauch wieder aufleben zu lassen – aber sanfter und pädagogisch geläutert."