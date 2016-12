Albstadt Als der Christbaum an der Decke hing

Zum Bedauern einer Besucherin hatten ausschließlich Frauen den Mut, sich einem "neuen heiligen Abend" zu öffnen. Dabei waren – wie erstmals im vergangen Jahr – alle eingeladen: Paare, junge Leute, Alleinerziehende, Flüchtlinge, ausländische Bürger, Atheisten und jene, die sich von der Kirche abgewandt haben. In dieser festlichen Runde geht es einzig um die Freude und Geselligkeit. Manch einer Besucherin hatte es vergangenes Jahr so gut gefallen, dass sie wieder dabei war. In den Gesprächen erinnerten sich die Gäste an vergangene Zeiten. So berichtete eine 86-jährige junggebliebene Besucherin, die aus Neugierde gekommen war, "weil ich wissen wollte, was man da so macht", wie sie einst aus der Slowakei in die damalige DDR gebracht wurde und von dort 1947 in den Westen geflohen ist. Interessantes wusste sie auch von Weihnachten zu erzählen und in diesem Zuge den Ausspruch zu erläutern: "Man saß unter dem Weihnachtsbaum" – wortwörtlich, denn früher wurde der Weihnachtsbaum aus Platzgründen an der Decke über dem Esstisch aufgehängt.

Lebensweisheiten – wie "Du musst das Beste glauben, das Schlechte kommt von ganz allein" – wurden ausgetauscht. Nach dem Verlesen der Weihnachtsgeschichte von Christian Verhufen, Pastoral-Assistent, und dem gemeinsamen Singen von "Oh du fröhliche" überreichte Vivas nach ihrer lustigen Weihnachtsgeschichte "Wie man zum Engel wird" ihre selbst gemachten "Engel im Holzkörper" als Geschenk für jeden Besucher.

Eine Besucherin erfreute mit dem Schenken ihres beleuchteten Sterns; dieser soll fortan im Orga-Team kreisen und zu Heiligabend im nächsten Jahr wieder mitgebracht werden. Pfarrvikar Shibu reihte sich dieses Jahr in die Reihen der Besucher ein. Wie wichtig dieses Angebot ist, machte ein Besucherin deutlich: "Wäre ich jetzt allein zuhause gewesen, wäre so manche Träne geflossen."

Da die Zeit für alle wie im Fluge verging und im Anschluss die Mitternachts-Mette folgte, kam der Wunsch auf, im nächsten Jahr viel früher zu beginnen, damit jeder die Möglichkeit hat, seine Weihnachtsgeschichten und -erlebnisse zu erzählen. Außerdem hoffen die Veranstalter, dass viel mehr Menschen dieses offene Angebot für Jung und Alt nutzen, um Weihnachten als Fest der Liebe zu erfahren.