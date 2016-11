Albstadt "Als das Wünschen noch geholfen hat"

In ihren Programmen gilt die bekannte Märchenformel "In alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat..." So werden – wie im Märchen – Wunder auf der Bühne und im Publikum wahr.

Fedor Lantzsch kam als stolzer Vater zur Zauberei und tritt nun seit über 20 Jahren erfolgreich als Zauberer auf. Er liebt die Nähe zum Publikum und möchte, dass sein Publikum und er viel Spaß haben und zusammen zauberhafte Momente erleben.

Sigrid Maute ließ sich zur professionellen Märchenerzählerin ausbilden und verschrieb sich ganz der mündlichen Erzählkunst. Mit ihrem Auftritt im Kräuterkasten seien "die allerbesten Rahmenbedingungen für einen erlebnisreichen Ausflug in die Märchenwelt gegeben", so die Veranstalter. "Es soll ein fröhlicher Nachmittag des Zuhörens und des Staunens werden, wenn im Kräuterkasten Märchen und Magie aufeinander treffen." Anschließend lädt das Team des Kräuterkastens zu Kaffee, Lebkuchen und Kinderpunsch ein.