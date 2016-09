Albstadt Als Albstadt noch jung war

Albstadt. Man merkt sie ihm nicht an – er ist agil und energiegeladen wie eh und je; das vergangene Jahrzehnt scheint spurlos an ihm vorübergegangen zu sein. Dass er selbst nicht jünger werde, sagt Hans Pfarr, merke er vor allem dann, wenn wieder einmal Post mit Trauerflor eintreffe. Selten wirkt Pfarr so nachdenklich wie bei diesen Worten – elegische Anwandlungen sind nicht seine Sache.

Erinnerungen an die Zeiten, als Albstadt noch jung war und er in der Blüte seiner Jahre stand, schon eher. Hans Pfarr ist dem Schicksal dankbar dafür, dass es ihn just zu jener Zeit nach Albstadt führte, als Neues aufgebaut werden musste und es Gestaltungsmöglichkeiten gab –­ gewiss, keiner seiner Nachfolger hat sich damit begnügt, den Bestand zu verwalten, aber trotzdem findet Pfarr: Nie wieder hat die kommunalpolitische Landschaft in Albstadt so sehr nach achtem Schöpfungstag ausgesehen wie in seinen ersten Amtsjahren – zumal damals noch mehr Geld da war als heute.

Für einen Baurechtsexperten wie Pfarr kam der neue Posten damals wie gerufen. Er hatte sich zuvor zehn Jahre lang als Justiziar in der Hochbauverwaltung des Stuttgarter Finanzministeriums die Sporen und als Pionier in Sachen baubegleitender Rechtsberatung einen Ruf verdient – ob Kaserne, Unibibliothek oder Forsthaus, er lotste das Boot an den rechtlichen Klippen und Stromschnellen vorbei und sorgte dafür, dass es gar nicht erst zum Prozess kam. Dabei kam er im Land herum und knüpfte viele Beziehungen – nicht zuletzt zum Handwerk, von dem er sich auch ehrenamtlich in die Pflicht nehmen ließ: Jahrzehntelang führte er den Vorsitz im Meisterprüfungsausschuss der Stukkateure. Dass in seiner Amtszeit als OB die Stukkateurmeisterkurse für Gottes Lohn bei der Sanierung des Lautlinger Schlosses, des Kräuterkastens und der Akademie des Handwerks Hand anlegten, verdankt Albstadt den guten Kontakten Hans Pfarrs. Wobei auch die angehenden Meister profitierten: Für gewöhnlich landen ihre Meisterstücke alsbald im Container – denen in Albstadt war Dauer beschieden.