Endlich wieder mit Filzstift, Messer und Löffel losziehen und wie jedes Jahr schaurig-schöne Rübengeister schnitzen: Das war das Ziel beim beliebten Rübenschnitzfest auf dem Rossberg. Der Rossberg-Freizeitverein bot dafür die Rüben und Dekorationsmaterial an. Die Rüben stammten erstmals aus eigenem Anbau, berichtet Vorsitzender Günter Jeschonek. "Woanders sind sie nicht mehr so einfach aufzutreiben." Aus rund 270 Stück durften sich die Kinder ihr Wunschexemplar aussuchen. "Wir freuen uns, dass wir für die Kinder wieder ein tolles Fest anbieten können", sagte Jeschonek. Und dafür kamen sie in Scharen auf den Rossberg: Bei sonnigem Spätsommerwetter fand der Brauch großen Anklang. Der Freizeitverein übernahm die Bewirtung mit Glühwein, Punsch, Waffeln und Kürbissuppe. Am Abend loderte ein Feuer und es gab eine Fackelwanderung. Foto: Tonnemacher