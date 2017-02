Zwei Tage lang hatten Häuslebauer und Sanierer nur ein Ziel: die Zollernalbhalle in Tailfingen. Dort präsentierten rund 50 Aussteller aus der Region alles rund ums Bauen, Wohnen und Einrichten. Neben Klassikern wie Dach- und Bodenbelägen sowie Wintergärten in verschiedenen Variationen waren es vor allem auch die praktischen Dinge, welche die Besucher anzogen. Etwa das einbruchssichere Fenster, dessen Panzerglas die Kinder des Ausstellers so "bearbeitet" hatten, dass es nach Spuren eines Gauners aussah. Um diesem auf die Schliche zu kommen, fanden die Besucher ein Stück weiter die passende Ausrüstung zur Überwachungstechnik. "Kleine Plagegeister" sind mittels des passenden Insektenschutzes fernzuhalten. Wer noch keine vier Wände sein eigen nennt, stöberte im breiten Sortiment der Fertighausanbieter. Auch der ökologische Gedanke wird immer größer geschrieben. So hatten die Aussteller bei der "Bauplus" neben der neuesten Heiztechnik auch Speicher für solare Energie dabei – damit diese auch nach Sonnenuntergang genutzt werden kann. Fotos: Deregowski