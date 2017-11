Albstadt Allein über die Alb

Für seine Lesung "Allein über die Alb" tauscht Schwarz seine Beobachterrolle für einige Stunden gegen die des Hauptdarstellers ein. Der Radio- und Fernsehreporter des SWR in Tübingen reiste vor Jahren über die Alb, um außergewöhnliche Menschen und Lebensgeschichten aufzuspüren – mal mit Bus und Bahn, mal auch mit ausgestrecktem Daumen, aber nie mit der Hand am Lenkrad des eigenen Wagens. Der Weg wurde dadurch vielleicht ein wenig beschwerlicher – der Zugang zu den Menschen fiel umso leichter.

Albstadt hat Schwarz damals allerdings ausgelassen, doch jetzt holt er das Versäumte ja nach. Sein Auftritt im Nägelehaus beginnt um 17.30 Uhr Karten gibt es an der Tourist-Information im Rathaus Albstadt, Telefon 07431/160-12 04, bei Schreibwaren Raff in Tailfingen, Telefon 07432/5488, und an den bekannten Vorverkaufsstellen. Maultaschen und Kartoffelsalat sind im Eintritt inbegriffen